El dolor de los ucranianos en España: "Solo al ver las imágenes nos hemos puesto a llorar"

Marta Pérez / EFE Cerca de medio centenar de ucranianos se han concentrado este jueves frente al consulado ruso de Barcelona.

A Iryna, cosmetóloga afincada en Málaga desde hace dos años y medio, se le quiebra la voz al recordar que este jueves habló con su familia en Ucrania a las cinco de la mañana: “Me dicen que las cosas están terribles”. Ella vive con su marido y dos de sus hijos en España pero tiene otro, de 24 años, que vive en Kiev. “Hoy no trabaja, solo gobiernos y así”, señala en referencia a que sólo funcionan algunas instituciones.

Según le cuentan, los bancos no están abiertos pero se pueden hacer transacciones. Internet, los teléfonos y WhatsApp funcionan con normalidad y por esas vías puede comunicarse con los suyos. Desde allí le dicen “que están tranquilos”, pero ella sabe que “están nerviosos” y lo hacen para no preocuparla más de la cuenta. Sin embargo, ella está inquieta.

“Tengo un miedo que no puedo expresar de lo que va a pasar ahora” - Iryna, ucraniana residente en Málaga

“Tengo un miedo que no puedo expresar de lo que va a pasar ahora”, reconoce. Como describe, hay “explosiones en muchas ciudades de Ucrania y también en algunos aeropuertos” y “de Kiev no se puede ir a otras ciudades porque las carreteras tienen muchos coches”, en referencia a los atascos.

Su familia por ahora permanece en Kiev y “no piensan salir”, pero la incertidumbre es mucha. Iryna resalta la solidaridad entre la ciudadanía y que las personas “se apoyan unas a otras”.

Ella forma parte de los más de 112.000 ucranianos que viven en España, la mayoría concentrados entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Precisamente Maryana es secretaria de la Asociación Maydan Málaga y lleva más de quince años viviendo en nuestro país. Atiende a El HuffPost por teléfono desde una iglesia de la ciudad andaluza, donde se ha reunido con otros ucranianos residentes en la zona para rezar “por la paz” ante la situación extrema que se vive en su país natal.

JORGE ZAPATA / EFE Ucranianos residentes en España se han unido este jueves en una iglesia de Málaga para implorar por la paz, con banderas de Ucrania sobre sus hombros y sin haber dormido esta noche porque los familiares les han retransmitido la angustia que están pasando.

La joven cuenta que tiene familia directa en Ucrania, en concreto en el oeste del país, donde pensaban que las explosiones y los ataques no llegarían. “Tenemos frontera con Polonia, con Eslovaquia... no se pensaba que fuera a llegar tan lejos”, reflexiona. “Las personas están yendo hacia los pueblos porque piensan que son más seguros porque no hay aeropuertos o puntos que bombardear y, si no pueden, están haciendo listas con refugios para acudir en caso de un bombardeo masivo”, detalla.

Sobre cómo se ha llegado a esta situación, la joven reflexiona sobre Putin y denuncia que con él, “las amenazas de palabra no tienen influencia”. “La vía diplomática está claro que no ha sido suficiente”, cuenta Maryanna, que espera sanciones y que reconoce que no tienen ni idea de qué puede pasar ahora. Esta tarde, se concentrará en la Plaza de la Marina de Málaga para pedir ayuda junto a otros ucranianos que viven en la ciudad.

Por su parte, Oksana, profesional del maquillaje que vive en Madrid, suspira muy fuerte antes de contestar qué es lo cuentan sus familiares en Ucrania —sus padres están en Lviv (Leópolis) y su hermano reside a unos 100 kilómetros—. Lo resume en que “mucha gente tiene pánico” y están “comprando de todo en las tiendas y farmacias” y también apunta que apenas hay nada abierto porque “muchos trabajos no funcionan”. “La situación es muy preocupante”, dice antes de mencionar que “hay también un fuego cerca del aeropuerto”.

“Mucha gente tiene pánico y están comprando de todo en las tiendas y farmacias” - Oksana, ucraniana en Madrid

Sus padres, de 65 y 68 años, y con los que habla por el móvil, “están nerviosos, durmiendo muy mal”. Le gustaría que pudieran venir a España pero no lo ve muy factible, y señala que tienen mala salud: “Mi padre es diabético y tiene problemas de corazón”. Ella también está “muy nerviosa, mucho”, intentando seguir lo que ocurre a través de las noticias y llamándoles.

Mucha preocupación tiene también encima el Padre Constantino, sacerdote en la Catedral Ortodoxa de los Santos Andrés y Demetrio en Madrid. Lleva 22 años en España y vive en San Martín de la Vega.

Muy nervioso y preocupado, por una cuestión de salud no puede explayarse demasiado, pero sí cuenta que su pensamiento está con su mujer, quien está en Ucrania ahora mismo: “Se ha ido a cuidar a su madre, que tiene 80 años. Tiene billete de vuelta en marzo pero creo que no podrá volver... No sé lo que va a pasar”.

“Es terrible, solo al ver las imágenes nos hemos puesto a llorar, es nuestro hogar y lo están destruyendo”, señala por otro lado Oleksander, de 55 años y natural de Donetsk, residente en España desde 1998, a quien el ataque ruso, por desgracia, no le ha pillado por sorpresa. “Llevábamos unas semanas que sabíamos que algo así iba a ocurrir, ya pasó hace ocho años, intuíamos que se iba a repetir o que iba a ser peor”, añade.

“Al final, los que pagan los conflictos son los ciudadanos. Eso no es justo” - Oleksander, natural de Donetsk, residente en España desde 1998

Ni él ni su mujer tienen ya familia en Ucrania, pero sí amigos por los que están preocupados. “No hemos hablado con ellos, pero cuando pueda voy a llamarles, quiero saber que están bien, si pueden irse o qué van a hacer”, detalla. Asegura que él y su mujer se encuentran conmocionados y solo piden que se mantenga la paz para los pueblos del país: “Una guerra es horrible y no es la primera, es otra más en la historia de Ucrania, que ya ha sido machacada durante muchos años. Al final, los que pagan los conflictos son los ciudadanos. Eso no es justo, es triste”.