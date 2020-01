UE: nacionalpopulismo y laberinto judicial

¿Laberinto judicial? ¿O Populismo jurídico, que no para mientes en ningún aspecto técnico que exija el rigor del Derecho y la comprensión correcta del alcance de autos y sentencias como herramienta racional de pacificación de conflictos?

El momento paroxístico de esta cruda exposición de las resoluciones judiciales a la ira popular, desde uno y otro signo de un país polarizado como nunca, es el asunto Junqueras. Que es el caso judicial del que trae causa el diálogo establecido entre el TS y el TJ, sobre cuya concreción de efectos defiere al TJ en su sentencia la última palabra al TS, y cuya Sala II de lo Penal ha acabado por fijar esa concreción de efectos en el auto que deniega la excarcelación del recurrente dando extinguido el mandato parlamentario europeo como consecuencia legal de una sentencia penal firme cuyo fallo condenatorio determina su privación de libertad y su inhabilitación para ejercer cargo público.

Hagamos un poco de esfuerzo.

Vaya por delante, ante todo, que no me alegra en absoluto su situación penal; ¡al contrario, me entristece, y cómo, habiéndole conocido y apreciado a Oriol Junqueras durante el intenso tiempo que compartimos en el PE! ¡Ojalá nada de esto hubiese sucedido nunca; ojalá que nada hubiese llegado a este punto de este modo! Pero, siendo inevitable que me hayan preguntado por ello en numerosas ocasiones, he respondido mil veces que no depende de mí, ni ese ni ningún otro aspecto de su causa procesal, sino de sus propios actos que estaban siendo enjuiciados por su calificación jurídica, vista su afectación, en cuanto a inmunidades, por lo previsto en el art. 71 CE que consigna taxativamente que los parlamentarios no podrán ser “inculpados ni procesados”, mientras lo sean, sin la previa autorización de la Cámara respectiva, puesto que Oriol Junqueras ya había sido “inculpado y procesado”, previamente, habiendo sido ya enjuiciado y visto para sentencia en el momento de acudir a las urnas europeas.

En lo demás, es notorio que esa sentencia penal condenatoria se produjo solamente tras un prolongado proceso con todas las garantías (art. 24 CE), miles de pruebas practicadas e infinidad de testigos, retransmitido con publicidad 24 horas sobre 24. Luego, interpuesto recurso, el TS elevó en su día la cuestión prejudicial ante el TJ de la UE, cuya respuesta en sentencia defirió al propio TS la concreción de sus efectos sobre el recurrente en prisión e inhabilitado.

Es cierto, triste ironía, que sean quienes optaron por sustraerse a la Ley y a sus responsabilidades por su quebrantamiento, quienes se sustrajeron voluntaria y deliberadamente a la acción de la Justicia en busca de impunidad frente a las acusaciones en su contra, -es decir, Puigdemont, Comín, y, tras consumarse el Brexit, la exconsellera Ponsatí-, sean quienes hayan podido beneficiarse hasta ahora de la novedosa doctrina fijada por el TJ... mientras que Oriol Junqueras no haya podido hacerlo por validar el TS su propia condena firme.

Pero también es innegable que esa condena penal -prisión, e inhabilitación- que, según el TS extingue el mandato electoral, no es responsabilidad del PE, como tampoco de sus miembros, cualquiera que sea su opinión, sino el resultado objetivo de un juego de vasos comunicantes entre distintos grados e instancias de jurisdicción, por más que su sofisticada interlocución (mediante sus resoluciones y la determinación de sus respectivos efectos) no parezca siempre susceptible de fácil asimilación.

Como, asimismo, es verdad que esta historia no termina. No ha terminado aún. No aquí, no todavía. Para empezar, la inmunidad de Puigdemont (como la de cualquiera), de la que ahora disfruta como eurodiputado, puede ser levantada, previo requerimiento judicial para proceder contra él, por el Pleno del PE, oyendo al interesado y con todas las garantías. Lo que por cierto es un trámite regular y habitual en cada sesión plenaria celebrada en Estrasburgo.