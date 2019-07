Un abogado se desnuda en directo y por sorpresa en 'Espejo Público'

La de sorpresas que puede dar un directo en televisión. Que se lo digan a Susanna Griso, que este miércoles ha tenido que ver cómo un abogado se desnudaba en directo en Espejo Público sin aviso previo.

Todo ha ocurrido después de que el juzgado de Ciudad Real haya obligado a la empresa Benavent Transportes Frigoríficos de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan a eliminar de las cabinas de su flota de camiones la imagen rotulada de una mujer desnuda.

En Espejo Público han entrevistado a Javier Álvarez, el abogado del camionero, que se ha venido arriba de inmediato. “Si yo me quito ahora mismo la camisa en mi despacho seguro que os escandalizáis, pero porque no es el lugar adecuado, pero no porque mi cuerpo denigre al cuerpo de los hombres”, ha anunciado.

“Pero yo no tengo inconveniente en quitarme la camisa”, ha alertado ante la mirada reprobatoria de Susanna Griso, que rápidamente ha dicho que no. Las risas han empezado en el plató y el hombre ha comenzado: “Yo me la quito”.