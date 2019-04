Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo...

Chupacámaras, justicieros, oportunistas, podemistas, actores, plagiadores, populistas pop, incoherentes, tontos útiles de la izquierda … Así hablaba el popular Ángel Garrido de Ciudadanos y de sus dirigentes. De esto no hace tanto. Dos días, dos meses, dos años... El tiempo y la coherencia no cuentan en política. Hoy ya es uno de ellos. El expresidente de la Comunidad de Madrid guardaba una bomba cuya onda expansiva traspasa lo límites de la dignidad y la decencia. Pero ahora el lenguaje se adapta a las situaciones a la misma velocidad que ellos a las diferentes siglas por las que transitan. Llaman convicciones a lo que antes era un claro ejemplo de transfuguismo.

Garrido no es un fichaje galáctico, ni un Churchill de la vida pública. De hecho, no se le conoce más curriculum que el de haber sido concejal de distrito, consejero del Gobierno regional y presidente por accidente, tras la dimisión de Cifuentes, después de aquel vídeo en el que se la veía robando un par de cremas en un Eroski de Vallecas. Porque, recuerden, no se fue por mentir, ni por incitar supuestamente a la falsificación de un documento administrativo, ni porque jamás cursara y le regalaran un máster en el infame Instituto de Derecho Público… Así andamos. Todo muy normal y muy ejemplarizante. Lo de quien fuera su segundo en el gobierno autonómico no iba a ser menos.

Con su nombre impreso ya en cuarta posición en las listas del PP para las elecciones europeas anuncia que se va, que se marcha, que se pira… No a su casa, que es donde alguien con un mínimo de honorabilidad debiera poner rumbo cuando se considera injustamente tratado por la dirección de un partido. Él así lo creía, después de que Casado pusiera al frente del cartel electoral a una bisoña Isabel Díaz Ayuso, que merece y tendrá capítulo aparte. Hace años, ni uno ni otra hubieran tenido cabida en la primera línea. Pero los códigos han cambiado. Ya vale todo. Lo que menos, el mérito, la capacidad, la altura intelectual, el compromiso con el servicio público o los problemas de una España que se rompe, y no porque lo busquen los independentistas.