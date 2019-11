Un algoritmo recomienda el mejor tratamiento para la esclerosis múltiple

De esta forma, el especialista puede conocer el tratamiento que mejor se ajuste a cada caso concreto, realizando un pronóstico adaptado a las características del paciente. Sin embargo, es el mismo experto el que tiene que valorar y validar los resultados de este software, el que tiene que tomar la decisión, pues es el que lleva el seguimiento de cada caso de esclerosis múltiple.

“Al final, la herramienta es un apoyo más para el médico. No podemos hacer una prescripción, pero sí guiarlo en sus decisiones teniendo en cuenta toda la información de la que dispone”, asegura Cristina Pruenza.

El análisis y metodología hasta llegar a Model MS se recoge en el artículo Model for Prediction of Progression in Multiple Sclerosis. El proyecto se presenta además en la 2nd International Conference on Neurovascular and Neurodegenerative Diseases en París.