Un alumno comparte lo que se encontró al entrar en una clase online de la universidad

La universidad de Zaragoza ha vuelto a acaparar protagonismo en las redes sociales. Esta vez no se debe a los continuos correos que están enviando los candidatos a las elecciones al rectorado y que han hecho que los alumnos se quejen. El motivo es bien diferente.

Se trata de una clase virtual que ha dado un docente a sus alumnos de Física. El profesor para dar la clase ha colocado un efecto que tapa completamente lo que escribe en la pizarra.

“Cada día que me dispongo a entrar a las clases de Unizar es una lotería, un día te puede tocar ‘no se oye chicos así que cierro la sesión ya me pediréis tutoría’, otros días ‘no va la cámara, mirad los apuntes’ y hoy ha tocado ‘hay un croma del universo y no se ve la pizarra’”, ha escrito el tuitero que ha colgado las imágenes en la red social.