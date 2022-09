Un amigo del atacante de Cristina Fernández, en la televisión: "Lamentablemente, no ensayó antes"

“Yo creo que su intención era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes”, dice tranquilamente ante el micrófono de esta cadena.

Un vergonzoso comentario que la presentadora del programa no pudo dejar pasar. “No, pero, parad, parad, parad”, interrumpió.

“Está diciendo una barbaridad. Quiero decir algo porque, la verdad, me parece que estamos en un momento en el que no tenemos que dejar pasar algunas cosas, pero dejaste pasar como que lamentablemente no había practicado. Casi como si te hubiera gustado que hubiera matado a la vicepresidenta”, agregó la periodista.