¿Qué es ‘Mi Amigo Inseparable’?

Es un proyecto personal en el que he puesto todo el cariño y la ilusión que tenía. En él narro mi vida, aunque sin una línea cronológica, cada capítulo trata sobre un ámbito diferente de mi vida y cómo lo vivo o he vivido. Ha sido, sin duda, una manera de “desnudarme al mundo”.

¿Cómo surge?

Un día, conversando con un amigo, me confiesa que él escribe y aunque no lo publica, le sirve para desahogarse y liberar estrés. Un día me decidí a probarlo, sentía que estaba pasando por una época muy inactiva y frustrante en mi vida. Mi primera intención no era escribir un libro, más bien era desahogarme, pero se lo enseñé a una conocida y me animó a seguir con ello.

A esto debo sumarle el hecho de que mi padre me lleva animando a escribir desde que tengo uso de razón. Creo que sus primeras palabras hacia mí fueron: “hijo, escribe”. Según él, aporto mucho a la sociedad con mi escritura.

¿Por qué “amigo”?

Es mi amigo inseparable porque no quiero que sea otra cosa. En la vida hay muchos baches y para nadie es fácil, hay que luchar y aprender a levantarse de cada caída, pero todo depende también de nosotros. Podemos verlo todo de manera negativa o ver en cada caída una oportunidad de aprendizaje. Verlo como un enemigo sería muy frustrante.

Aunque debo admitir que también depende mucho de lo que a cada uno le hayan inculcado. A mí me enseñaron y me enseñan a luchar y a seguir siempre adelante.

En el libro podemos encontrar, a parte de la historia narrada en prosa, versos líricos e imágenes…

Sí, cuando creí haber terminado el libro, sentía que le faltaba algo. Decidí añadir versos con los que resumir cada capítulo, me parece una forma más profunda de expresar mis emociones. También hay imágenes que acompañan a cada verso, es una manera también muy directa de transmitir. Las imágenes las diseñó Daniel Camacho, a quien tengo un gran aprecio por la ayuda que me brindó.

¿Qué fue lo más difícil de expresar/revelar?

Lo que siento hacia mi físico y las situaciones en que no controlo a mi “amigo”. Es algo muy personal y a la vez, abstracto. Me costó tiempo y reflexión.