Un año de la vacuna en España, un "hito sin precedentes" que recordarán generaciones

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no hay que dar nada por sentado. Tres semanas después de que Pfizer y el laboratorio BioNTech hicieran públicos los resultados preliminares de su vacuna, Reino Unido era el primer país del mundo en aprobarla. El 21 de diciembre de 2020, llegaba la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y seis días después Araceli Hidalgo se convertía en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech frente al covid en España. Más de uno y más de una se emocionó aquel día con Araceli, erigida en símbolo.

El 9 de noviembre de 2020, cuando todavía no habían pasado doce meses desde el descubrimiento del SARS-CoV-2 , la farmacéutica Pfizer dio la campanada al anunciar no sólo que había desarrollado una vacuna contra el coronavirus, sino que además era “ eficaz en un 90% ”. La noticia se entendió como un soplo de esperanza en un año marcado por los confinamientos sobrevenidos desde marzo. Muchos expertos, en cambio, se lo tomaron con escepticismo y rebajaron las expectativas sobre la fórmula. “Con suerte, tendremos datos fiables para febrero [de 2021]”, dijo entonces un inmunólogo a El HuffPost.

Con las vacunas de BioNTech/Pfizer y Moderna se introducen en el organismo nanopartículas lipídicas que contienen ARN mensajero con instrucciones para que nuestras células fabriquen proteínas S similares a las del virus. Así, nuestro organismo reconoce que esta proteína no debería estar en el cuerpo y produce anticuerpos y linfocitos T frente a ellas, protegiéndonos en caso de que el verdadero coronavirus entre en contacto en el futuro.

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images Una sanitaria vacuna a un policía contra el covid, en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, el 1 de junio de 2021.

El pasado 31 de agosto España marcó un hito “histórico”, un hecho “ absolutamente excepcional ”, en palabras de Amós García Rojas , presidente de la Asociación Española de Vacunología ( AEV ). “En ocho meses se han administrado más de 66 millones de vacunas en nuestro país, algo que no se ha hecho en la vida”, comentó entonces García Rojas en declaraciones a El HuffPost. “Estamos en una situación envidiable y envidiada por nuestra capacidad vacunadora”, reconoció el vacunólogo.

Así, si en septiembre de 2020, antes de la aprobación de las vacunas, un 35% de los españoles decía no estar dispuesto a vacunarse, en junio de 2021 el porcentaje bajaba al 3,4% . Actualmente el 92% de la población mayor de 12 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna, siendo España uno de los ejemplos a seguir en el mundo en cuanto a vacunación. Porque el primer reto era tener vacunas, y el siguiente ponerlas.

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Comienza la vacunación infantil frente al covid en Toledo, el 15 de diciembre de 2021.

España ha vacunado a porcentajes altísimos de su población y ha logrado hacerlo muy rápido, pero, además, ha vacunado “muy bien”, según los expertos, que califican de éxito rotundo el plan del Ministerio de Sanidad de ir inoculando por grupos de edad y vulnerabilidad, empezando por las residencias. Así, a principios de marzo, el 96% de las personas institucionalizadas tenían al menos una dosis puesta . Otros países que empezaron a vacunar antes, como Israel o Estados Unidos, no han conseguido coberturas tan elevadas entre su población más vulnerable. Finalmente, la confianza en el sistema funciona.

“Hay que dar las gracias a la población española, a los sanitarios, al sistema de salud pública, al Ministerio de Sanidad, a la Unión Europea”, enumera Manuel Franco. “Hasta que no hemos puesto las vacunas, habíamos sido algo escépticos. Pero ahora mismo es algo de lo que debemos congratularnos”, resume. “Hemos demostrado que podemos, que sabemos hacer las cosas bien, y al final España y Portugal le han sacado los colores a mucha gente”, comenta Franco, en referencia a las altísimas tasas de vacunación de la Península Ibérica pese a ser considerados en Europa países desaventajados por su economía.

Paradójicamente, y como venían alertando los expertos, una mutación del coronavirus detectada en Sudáfrica a finales de noviembre es la que ha puesto de nuevo en jaque a los países ricos . Y se ha demostrado que las vacunas funcionan, sí, pero también que por sí solas no son suficientes para atajar la epidemia.

“Esa ha sido la gran sombra de las vacunas”, sostiene Fontán. “Estamos vacunando más con terceras dosis en nuestro entorno que en otros países con primeras dosis, y ese desajuste es un síntoma de fracaso como modelo de sociedad a nivel mundial”, lamenta el epidemiólogo, que no puede disociar el éxito de la vacunación del hecho de que se hayan priorizado los beneficios de las empresas sobre todas las cosas, que Occidente se haya negado a suspender temporalmente las patentes para que el resto de países pudiera utilizar la vacuna, o incluso que haya rechazado “compartir la tecnología que permite desarrollar vacunas en otros países”, critica Fontán.

“La vacuna ha sido, por un lado, fuente de muchas alegrías, pero por otro lado no ha dejado de ser un reflejo de la desigualdad a nivel mundial”, apunta Mario Fontán. Pese a los llamamientos a la solidaridad y a las advertencias de lo que podía ocurrir con medio mundo sin vacunar, a día de hoy apenas el 8% de los habitantes de países en desarrollo ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Las vacunas contra el covid no son esterilizantes; esto es, no impiden la infección, pero sí reducen las posibilidades de contagio y, sobre todo, el riesgo de hospitalización y muerte. Esto no resta valor a las inyecciones, aclara Mario Fontán, pero “una vacuna administrada en meses, cuando la transmisión está disparada, tiene unos límites en su capacidad para solucionar el problema, y eso es lo que estamos viendo ahora”, señala.

Lo que vemos es que muchos países, pese a estar bastante bien ‘inmunizados’, están marcando estos días récords de contagios en toda la pandemia, incluido España. ¿Quiere decir esto que las vacunas han decepcionado? En absoluto. Si no fuera por ellas, ahora podríamos estar viendo cifras de muertes hasta 16 veces superiores a las actuales en nuestro país.