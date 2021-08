Un año solo en el exilio y otros desplantes de Juan Carlos I a la reina Sofía

AFP via Getty Images

Como explica Carmen Gallardo en su libro La última Reina (La esfera de los libros), la emérita siempre ha echado en falta “la familia unida que ella no había logrado formar”. Y según la periodista, no se rendía, y quería “recuperar a Juanito, caminar con él los últimos años de su vida”. Algo que parece que no sucederá.