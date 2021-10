Un astronauta francés hace esta foto a una ciudad española pero no sabe cuál es: ¿La reconoces?

Hola España ! Je n'ai pas réussi à identifier ces lieux en Espagne, mais les couleurs et les formes m'ont plu 😊

Hola España: I couldn’t identify any of these places, but I liked the colours and the shapes… like a real mosaic or I should rather say like Azulejos! #MissionAlphapic.twitter.com/6V4ffXxLks