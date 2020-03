Un atleta aragonés hace una media maratón en su terraza en la cuarentena: dio 2.110 vueltas

“Yo les diría que se activaran unos 10 minutos por la mañana estirando para tener un poco de movilidad y no quedarte parado. Después por la tarde otros 15 minutos de abdominales y fortalecimiento. Con eso ya está, no hace falta hacer 2.000 vueltas”, aconseja el aragonés, que confiesa que lleva mejor de lo esperado la cuarentena, aunque está alterando su día a día como técnico eléctrico y electrónico.

“Es una forma de intentar concienciar a la gente de que no es tan necesario salir a la calle para hacer deporte, que hay alternativas para hacerlo en casa hasta que nos digan las autoridades”, asegura, mientras le resta importancia al hecho de tener mucho espacio, ya que explica que su casa es normal y no un finca con césped o jardín.

Moreno se ríe cuando le preguntan por si ha hecho un récord Guinness World Record y bromea para quitar importancia a varios incidentes que tuvo al marearse dando vueltas: “Cuando se me caía algún garbanzo y me paraba a recogerlo sí que iba un poco de lado a lado. Una vez me hice un raspón en la espalda con la pared y otra me choqué con un macetero y me di un golpe en la pierna. Son daños colaterales que no pasan nada”.

Este atleta, natural de la localidad turolense de Alloza, afirma que en España es más complicado que en Reino Unido permitir a la gente salir a la calle para hacer deporte: “Hay más picaresca. Ha pasado con los perros y aquí saldría gente que no ha hecho deporte en su vida solo por salir a la calle”.“Sería algo complicado para controlar”, resume, aunque sí que cree que a los deportistas con licencia se les tendría que permitir salir de alguna manera.

Además, valora como “acertada” la decisión de aplazar a 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio, porque no solo no van a llegar en las mejores condiciones, si no que “prepararse en casa tantas semanas puede afectar psicológicamente”. Asimismo, cree que aunque la planificación se pueda ver afectada, se puede volver a organizar para llegar bien y señala que lo peor lo pueden tener los deportistas más veteranos.

Hasta la celebración de esos JJ.OO queda mucho. De momento para el próximo 19 de abril, cuando se debería disputar la maratón de Zaragoza, no descarta hacerla en su terraza en caso de que se suspenda.