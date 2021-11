Un bar de Texas prohíbe 'All I Want For Christmas Is You' hasta diciembre y Mariah Carey responde

NBC via NBCU Photo Bank via Getty Images

NBC via NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante Mariah Carey.

Mariah Carey ha respondido con sentido del humor a la decisión de un bar de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas (EEUU), de prohibir en su gramola cualquier reproducción de la canción navideña All I Want For Christmas Is You hasta diciembre.

El establecimiento colocó un cartel junto a la máquina de música que decía: “Saltaremos la canción All I Want For Christmas Is You si se reproduce antes del 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre solo se permitirá una reproducción por noche”.

La imagen, compartida en Twitter por un periodista de la revista National Review, se hizo viral en redes sociales hasta que llegó a la propia Carey.