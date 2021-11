Un biólogo explica de esta manera cómo funcionan las variantes del COVID-19

“Si el ladrón modifica mucho las llaves, no podrá abrir ninguna puerta, y si la modifica muy poco o nada, la policía lo cogerá muy fácilmente”, continuaba el biólogo en su explicación. Si la modificación es pequeña, el virus podría llegar a huir de “la policía” y a su vez ser un poco mejor “abriendo puertas”, pero sería un cambio muy pequeño.

“Ese ladrón tiene una llave maestra que abre la puerta de todas las células. Esa llave maestra es la proteína spike . Y ahora, imaginad que la policía (los anticuerpos) lo que hiciese sería registrar a todo el mundo, y detener al que lleve esa llave maestra”, comparaba Ferrer. Según este usuario, el ladrón podría modificar la forma de la llave para camuflarla y pasar los registros policiales, pero no podría modificar demasiado esa llave porque dejaría de abrir las puertas.

“Puede aparecer una ‘nueva variante delta’ un poco peor, pero no vamos a volver a 2020”, comentaba Ferrer. En este caso, la explicación tiene sentido en caso de que exista esa “policía”, es decir, los anticuerpos generados gracias a las vacunas. Si una persona no está vacunada, no habrá policía y el virus podría abrir todas las puertas sin problema.

“Espero que esto os sirva para entender un poco como funciona el mecanismo de las vacunas, y para bajar un poco la alarma. Hay que controlar las nuevas variantes, pero no es necesario volverse loco”, aseguraba este usuario en su hilo de Twitter. “En biología no hay anda imposible, pero si MUY improbable”, concluye.