Un botillo a las estrellas.

Décadas después, comprendí a mi ciego de cabecera que, interpelado sobre los viajes espaciales, respondió: “Todos lo son”. Tengo la impresión de que quienes aguantamos los días laborables estamos de acuerdo en que merecen la pena los esfuerzos de la carrera espacial. No son pocas las pegas que se le pueden achacar, desde el desaforado coste a lo poco prácticos que se nos hacen sus logros, pero me da que no nos cuesta echarlas fuera de la cabeza, quizás por las ganas que tenemos de cambiar de aires (aunque sea a atmósfera cero), porque hemos visto demasiadas películas o porque preferimos que los cohetes que salgan no sean de los que regresan y explotan.

En estos días, agazapada entre insultos a una ministra, precios de la comida que han dejado atrás a los cohetes Apolo y bombazos rusos más contundentes que el vodka de patata, he recibido una noticia de las que me alegran el día de verdad, no al estilo Harry el Sucio: dos españoles han sido seleccionados para ser astronautas de la Agencia Espacial Europea, casi cuarenta años después de que López-Alegría, español de nacimiento pero yanqui por lo vivido y estudiado, subiera en el transbordador Columbia y treinta después de que el madrileño Pedro Duque, que, degenerando, llegó a ministro, formara parte de la tripulación de la nave. Y me alegra porque ese es el país que ansío, capaz de medirse a cualquiera en la ciencia y en el progreso: un país que cada día se parece menos a aquel otro, gris, mediocre y supersticioso, que solo algunos descerebrados quieren resucitar. Pero sobre todo, me alegro por los dos jóvenes, Sara García y Pablo Álvarez, que han conseguido su objetivo, imagino que casi obsesivo, después de años de preparación. Ella es investigadora en biotecnología y él, ingeniero espacial; ambos están en perfecta forma y gozan de una salud excelente; hablan idiomas y, desde luego, ni tienen vértigo ni se asustan con la velocidad.