Un camarero contesta a empresarios como el dueño del asador ultra: "Buscan esclavos"

El camarero Jesús Soriano, autor de la cuenta de redes sociales Soy Camarero, ha contestado en Espejo Público a empresarios con el discurso similar al de Eugenio Arias, el dueño del Asador Guadalmina, en Marbella, conocido por su veto a Pedro Sánchez y el resto de su Gobierno y su política “anti rojos”.

En los últimos días Arias ha sido protagonista de varias polémicas, especialmente una en la que ha denunciado que no consigue encontrar empleados.

“Nos encontramos con que no hay gente. Bueno, sí hay gente pero no quieren trabajar. Esto es debido a que no se está obligando a la gente a trabajar. La culpa la tienen los sindicalistas que viven del cuento. Tenemos muchísima gente cobrando el paro o paguitas de 400 u 800 euros y están en su casa y esto es una realidad”, afirmó en Espejo Público este martes.

Minutos después reconoció que sus empleados trabajan ocho horas, seis días a la semana, es decir, no cumpliendo las 48 horas de descanso.

Soriano ha sido muy claro sobre este asunto: “Según ellos buscan camareros, pero en la mayoría de los casos buscan esclavos. Recibo muchos mensajes por las redes sociales de Soy Camarero y la mayoría de veces se libra un día cuando deberían de ser dos, vacaciones pocas y mal, el sueldo no es lo que toca, el contrato no se corresponde a las horas que se hacen, etc”.

“Imagino que habrá de todo, pero en la mayoría de casos no es que no tengan ganas de trabajar, lo que no tienen son ganas de ser explotados. La gente ya se ha cansado”, ha afirmado.

El camarero, que ha reconocido que tuvo un bar y lo cerró, también ha explicado que durante la pandemia muchos de sus compañeros se han ido a fábricas, almacenes y otros sectores donde se les trata mejor.

Además, preguntado por la oferta de 1.500 euros que habría publicado Arias, Soriano ha reconocido abiertamente que no se lo cree. “Hay algo que no me cuadra. Yo cada día publico 10 ó 15 ofertas de toda España y te digo que a las horas esos puestos están ocupados”, ha señalado.

El trabajador ha contado que “la gente quiere trabajar con condiciones dignas y muchos empresarios en el sector de la hostelería han normalizado explotar al trabajador”.

Finalmente ha señalado que él ha tenido que trabajar en esas condiciones cuando lo necesitaba para pagar el alquiler: “He tenido que trabajar 10 ó 12 horas al día librando un día por 900 euros. Hay muchos empresarios que se aprovechan de esa necesidad”.