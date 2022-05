Un camino de piedras hasta París: el Real Madrid, a '90 minuti' de su Champions más especial

Anadolu Agency via Getty Images

Afirma el periodista Siro López que al principio de la temporada veía a la plantilla del Madrid con opciones de pelear por La Liga pero no por la Champions. El comentarista de Cope, reconocido madridista, pensaba que para hacer algo importante en dicha competición el equipo tendría que tirar de Bale y de Hazard, algo que no ha ocurrido.

Otro de los que reconoce que el Madrid no estaba entre los favoritos para llegar tan lejos en esta competición es el periodista de la SER Javier Herráez , que comenta que hay equipos como el Bayern de Múnich que han sido eliminados antes de lo esperado.

Saca de su quiniela Herráez de equipos para ganar la Champions al PSG de Mbappé porque “son como los Globetrotters, son figuras pero no es un equipo”. Y añade: “Al Madrid es imposible no ponerlo, tiene 13 copas, es su competición y como digo siempre, para ganar al Real Madrid hay que echar la tarde”.

Explicar lo inexplicable

“La frase de la suerte de los campeones viene a definir que para ser campeón de lo que sea necesitas, además de calidad, esa pizca de suerte para ser tú el campeón y no otro que a lo mejor tiene la misma calidad que tú o más”, comenta Siro López.

ByDiego no se anda con rodeos y define el paso del Madrid por Europa como “el mejor año” que él recuerda, no en cuanto a juego, remarca, pero sí por esas remontadas que han hecho vibrar al Bernabéu.

Danae Boronat, al igual que Siro López, menciona que “hay que tener un poquito de suerte y todos los equipos campeones la han tenido”. También destaca la periodista de Mediapro esa obsesión por la Copa de Europa que ha acompañado al Real Madrid durante sus más de 100 años de historia: “Todos los jugadores del Madrid a lo que más valor le dan es a la Champions. La sienten como su competición, la competición donde el Madrid ha construido su historia y su nombre y sienten que es donde no pueden fallar”.

James Williamson - AMA via Getty Images

De hecho, el Madrid no solo ganó al City de Pep Guardiola en un agónico final, también venció a la estadística. Después del encuentro se hizo viral en redes sociales una imagen de Canal Plus Francia en la que aparecía cuál era la probabilidad de cada equipo de llegar a la final: 1% para el Real Madrid y 99% para el City.

El estadio, un jugador más

Si hay algo de lo que se ha hablado mucho en esta competición, sobre todo después de las remontadas del Madrid en casa, es el empuje de la afición blanca, que no ha dejado de animar cuando la situación se ha puesto fea para su equipo. ¿Es esta comunión entre público y equipo la más fuerte de los últimos años?

Curiosamente, los periodistas más veteranos como López y Herráez, que han vivido las famosas remontadas europeas del Real Madrid en los años 80, dicen que no. En cambio, ByDiego, menor de 30 años, considera que sí, que él nunca ha vivido algo igual.

A Danae Boronat no le ha dado la sensación de que este año esa unión entre los jugadores y los aficionados haya sido mayor que en otras temporadas: “Ha sido igual que otros años”.

Hace mención la periodista de Movistar a los aficionados que abandonaron el campo contra el City de Guardiola en los últimos minutos porque veían el partido ya perdido: “No creo que el público haya creído más que nunca en el equipo. En realidad no, creo que ha sido el equipo el que sí ha creído hasta el final y no ha bajado los brazos. Eso ha hecho que la gente se enganchara”.

El miedo escénico

Para los que no hayan visitado el templo blanco, el Santiago Bernabéu impacta por su estructura vertical, que crea un efecto en el que parece que los hinchas están casi encima de los jugadores.

Jorge Valdano, parafraseando a Gabriel García Márquez, hablaba de “miedo escénico” cuando un equipo tenía que visitar el campo del Real Madrid en competición europea y le acababan temblando las piernas, como un actor que se queda en blanco ante un teatro abarrotado, como una soprano a la que no le sale la voz en la Scalla de Milán.

Ahí, considera la periodista de Movistar, sí cree que es el estadio “que más impone” por su altura y por su tamaño: “Ahí sí es cuando la gente del Madrid aprieta y atornilla a los rivales con el ruido ambiental y creyéndoselo, pero no de inicio. Aprietan cuando ya lo ven muy peliagudo y el equipo les da esa chance. Metes el primer gol y la gente dice ‘vamos a por él’, pero creo que la gente necesita primero ese estímulo porque es normal, porque eres un equipo grande. Al final eso pasa en los clubes acomodados, que la afición espera que el equipo sea quien anime a los aficionados y no los aficionados al equipo. No es una crítica, sino todo lo contrario”.