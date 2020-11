Un cartel en un rellano se transforma en una guerra de mensajes entre vecinos: y cada cual peor

Parece un capítulo de Aquí no hay quien viva, la exitosa serie de televisión que crearon los hermanos Caballero para Antena 3, pero no. Es la vida real. Una comunidad de propietarios ha colocado un cartel con una lista de medidas para prevenir los contagios de coronavirus en el edificio. Y lo que pasó después no te sorprenderá.

Las normas no son especialmente complicadas, simplemente son un recordatorio de las que llevan impuestas desde hace meses: distancia social, uso obligatorio de mascarillas, ventilación adecuada, no fumar en zonas comunes y evitar las aglomeraciones.

Y se armó el quilombo. Varios vecinos han añadido notas a mano en el folio que se ha convertido en un intercambio de golpes dialécticos y de mensajes entre distintos vecinos.

“Si quieres dejar alguna puerta abierta que sea la de tu casa pero la del portal se cierra”, dice un vecino. “Cuanta tontería hay en el edificio”, ha señalado otro. “Dejen las puertas abiertas, hay Covid”, dice otro, que se ve sí ha escuchado a Fernando Simón y su recomendación de ventilar para evitar los contagios por aerosoles.

“También hay ladrones y violadores”, asegura otro en una nota abajo del folio para pedir que las puertas sigan cerradas. “Bien dicho, gracias”, apostilla otro.

Por el momento no se sabe quién ha ganado la guerra de las puertas en el edificio.