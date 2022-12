Un catedrático de Economía sorprende a muchos al predecir lo que pasará en España en 2023

José María O`Kean ha defendido que “a medida que ha ido avanzando el tiempo no lo he visto” y ha asegurado que “vamos a terminar el año con un trimestre positivo, con una cierta fuerza en la demanda y en la producción”.

“Es previsible que no empecemos mal el primer trimestre del año. No significa que sea un crecimiento enorme, pero no va a ser negativo. Si no ocurre nada, yo creo que a partir de la primavera empezaremos a crecer”, ha señalado.