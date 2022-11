Un catedrático de Historia ve la última de Ayuso y no duda en mandarle este contundente mensaje

Julián Casanova no ha dudado en reaccionar a las polémicas declaraciones de Ayuso sobre la Ley de Memoria Democrática y le ha mandado varios mensajes desde su cuenta de Twitter que se han hecho virales.

“Dice Ayuso que derogarán la Ley de Memoria, pero eso no hará desaparecer la enseñanza, el recuerdo, el verdadero rostro de la dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte que, si no se abordan, vuelven una y otra vez”, ha defendido, en un mensaje que suma más de 2.600 me gusta en menos de un día.