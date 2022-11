Un celador "votante de derechas" muestra su hartazgo con el plan de urgencias de Ayuso: "Es una vergüenza"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

“El día 27 (de octubre) me movilizaron a través de un e-mail a la 1 de la mañana para decirme que ya no trabajaba en Torrelaguna, que quedaba adscrito al Punto de Atención Continuada (PAC) de Tres Cantos”, ha iniciado.

“Nos dejaron el PAC de Tres Cantos sin médico y, bueno, así pasamos toda la guardia. Hoy a las 11 de la mañana me han llamado a mí. Me han dicho que ya no podía ir al de Tres Cantos que quedaba cerrado y que viniera al de Buitrago de Lozoya”, ha explicado.