Un centenar de simpatizantes de Parlem reivindican en Barcelona la "no polarización" y el diálogo

El portavoz de la plataforma Hablemos-Parlem, Alan Barroso, ha reivindicado este sábado la “no polarización” política en Cataluña, y ha exigido diálogo y acuerdos a los partidos y a sus líderes, “en lugar de pasar la responsabilidad a los ciudadanos”·



Desde la plaza Sant Jaume, donde este mediodía se concentran varios centenares de personas para reclamar una solución dialogada al conflicto actual, Barroso ha explicado, en declaraciones a Efe: “Queremos dejar claro que no todos estamos polarizados, que no todo es A o B y que existe un sentimiento que no es ni uno ni otro, sino que somos gente normal que estamos cansados de esta situación”.



“Con esta concentración queremos demostrar que este fin de semana no sólo habrá en Barcelona una manifestación independentista y otra que quiere tratar lo que ocurre en Cataluña como si fuera un tema de orden público. También hay gente como nosotros que quiere diálogo”, ha subrayado.



A su juicio, los partidos y sus líderes “deberían ser capaces de hacer algo tan sencillo como sentarse a hablar, sin líneas rojas, y de llegar a algún tipo de acuerdo, en lugar de pasar la responsabilidad a la ciudadanía”. “Que nos dejen de marear”, ha pedido.



Unos pocos centenares de personas, todas vestidas de blanco, participan en la concentración de la plataforma Hablemos-Parlem, que ya convocó un acto similar hace dos años, en el otoño de 2017, coincidiendo también con un momento álgido de movilizaciones en la calle en el marco del procés.