Un científico de EEUU señala lo que el mundo debe aprender de lo que está ocurriendo en España

Thomas Tsai, investigador de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, ha asegurado que cada país tiene el control de su futuro respecto al coronavirus y ha subrayado que el éxito para contenerlo está determinado por la voluntad de cada Gobierno en implementar las medidas necesarias y por el interés de la sociedad en cumplir con las normas.

“Todos queremos encontrar héroes y villanos, y lo que hemos aprendido de esta pandemia es que no hay atajos”, ha dicho Tsai a la CNBC. “Los países que lo han hecho bien han tenido vigilancia, pruebas constantes, rastreo de contactos, distanciamiento físico e incluso cierres intermitentes durante seis meses”, ha añadido.

El experto ha subrayado que los rebrotes que se están viendo en países como España y Francia son similares a los que ha experimentado Estados Unidos cuando muchos estados reabrieron negocios y actividades de forma agresiva. Tsai ha afirmado que ese comportamiento es un síntoma de lo que él denomina “fatiga pandémica”, por la que la sociedad y los mandatarios quieren que la pandemia desaparezca y alivian las restricciones que contienen al virus.

Tsai asegura que eso ha ocurrido en Estados Unidos, pero también en Francia y en España. El científico asegura que en todos esos países se ha presentado una bifurcación entre economía o salud y se ha intentado equilibrar ambas cosas. “Y la consecuencia es que no se hace bien”, ha zanjado.

″[Francia y España] son ​​la advertencia de lo que sucede si no se hace un esfuerzo sostenido de salud pública. Esto no es como un día lluvioso o como un día caluroso. Esto es como el cambio climático. Esta es una pandemia generacional”, ha señalado antes de insistir: “Si no nos esforzamos activamente de controlar la pandemia, la epidemia no se irá sola”.