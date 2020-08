Un cineasta español comparte el mensaje "más épico" que ha recibido: "Mi futuro está en tus manos"

El director y productor de cine canario Roberto Pérez compartió este domingo en su perfil de Twitter el mensaje que recibió por parte de un joven que quería trabajar de actor.

El chico le escribió pidiéndole trabajo: “Por favor quiero cumplir mi sueño de ser actor, ¿me podrías dar la oportunidad o le dices a otro director para que me contrate?”.

Después el joven se sinceraba y le aseguraba que le iba “a confesar algo” a Pérez. “Yo me prometí que cuando cumpla mis 18 años y si no he logrado mi sueño, me convertiré en un criminal. Tengo 15, solo faltan tres”, le comentó en el mensaje.