Un concursante de 'First Dates' convierte a Bill Gates en tendencia tras decir esto de él

A estas alturas todo el mundo sabe quién es Bill Gates. ¿O no? Pues va a ser que no. Un concursante de First Dates ha convertido este viernes en trending topic al fundador de Microsoft tras asegurar que él no sabe quién es “ese chico”.

“Pues no tengo ni idea de quién es Bill Gates, la verdad”, ha admitido. Su posible pareja, que no daba crédito a lo que estaba viendo, ha intentando explicárselo: “Uno que tiene mucho dinero”.

Pero el muchacho seguía sin salir de su posición: ”¿Sí? Pues no sé quién es la verdad”. Luego ha terminado de rematarlo: “No tengo ni idea de quién es Bill Gates, pero sé que es escritor de libros y la verdad es que nunca me he leído uno de él”.

La escena ha generado reacciones como estas en Twitter: