Un concursante de 'Paspalabra' no se corta y responde con firmeza a la dura crítica de una espectadora

Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal, ha encontrado un filón en el igualadísimo duelo que mantienen a diario los concursantes Nacho Mangut y Pablo Díaz. Ambos pelean a diario por llevarse el bote.

Aunque parece que no le gusta a todo el mundo. Una espectadora se quejó en Twitter porque, según ella, las preguntas en el rosco son más fáciles para Mangut que para Díaz.

“Los fanáticos de Nacho se empeñan en ensuciar el JUEGO, NO ES CIERTO QUE LOS ROSCOS DE NACHO SEAN MÁS DIFÍCILES, NO ES CIERTO. Pero los fanáticos no saben ver o entender nada más que pisar al contrario, qué lastima”, escribió una tuitera.