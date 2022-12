Un congresista republicano recién elegido reconoce que mintió sobre su currículum

El congresista republicano electo George Santos ha admitido que mintió sobre su experiencia laboral y estudios para “embellecer” su hoja de vida durante su candidatura por un distrito de Nueva York, pero señaló que no piensa renunciar.

Después de varios días de que el periódico The New York Times publicara una investigación al respecto, el latino, el primer republicano abiertamente gay en resultar electo para el Congreso de Estados Unidos, reconoció que sí había mentido en una entrevista concedida al New York Post.