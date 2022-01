Un conocido experto responde a las polémicas palabras de Revilla de una forma clara y rotunda

El virólogo José Antonio López Guerrero ha estado en Más Vale Tarde y ha respondido a las polémicas palabras del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

El dirigente cántabro ha estado en la mañana del viernes en Espejo Público y ha dejado una curiosa teoría sobre por qué hay más contagios en unas zonas de España que en otras.

“Sí que hay una cosa que todavía no me ha aclarado nadie: ¿por qué carga más el virus en la zona que procede del viento nordeste, es decir, Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja, Euskadi y Cantabria, un poco menos Asturias, y luego tenemos una Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc. donde la incidencia, siempre en todos los casos, ha sido menor?”, se ha preguntado Revilla en el programa de Susanna Griso.

“Es el viento quien trae el virus y como el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada, que los vientos que vienen del Atlántico que tienen que pasar por el mar, se me ocurre eh, es la primera vez que lo digo, de llegar a la conclusión, que por eso a lo mejor carga más en las zonas cuyo viento viene de zonas muy pobladas. Está claro que cuando pega fuerte en Cataluña y en Euskadi yo a los 15 días tengo el mismo porcentaje que ellos”, ha finalizado el presidente de la región.

Unas palabras a las que ha respondido López Guerrero en el programa de Cristina Pardo e Iñaki López en las tardes de laSexta. El virólogo ha afirmado que las palabras de Revilla no tienen base científica y ha ironizado: “Yo no sé si los de Tarifa nos están viendo y entran en pánico”.

El experto ha empezado diciendo que le “encanta” Revilla y ha citado un reciente estudio de la Universidad de Bristol en el que se afirma que el 90% del virus se inactiva a los 20 minutos de ser exhalado.

“En la naturaleza el virus se va a dispersar muy rápidamente, los rayos ultravioletas, el sol también lo va a inactivar. No tiene un fundamento científico”, ha dicho el virólogo.

Eso sí, ha querido dar “otra pincelada” y ha contado que ha hablado con una experta en coronavirus de cerdo y le ha explicado que “se ha visto que con coronavirus que no son especialmente transmisibles por el viento pero aún así se ha visto que de una granja a otra, a 10 kilómetros, se ha detectado virus. Otra cosa es que ese virus sea infeccioso”.

Una información que ha revolucionado a la mesa pero ha matizado: “Una cosa es que se pueda detectar por PCR o por algún tipo de mecanismo: restos virales, igual que las aguas residuales y otra cosa es que eso convierta en un peligro de las hordas víricas que vienen de norte”.