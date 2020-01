Un conocido rostro de TVE en los 90: "Sigo en activo y no cuento con apoyos mediáticos"

Marisol Galdón es uno de esos rostros míticos de Televisión Española. La comunicadora catalana se puso al frente de programas de reconocido prestigio durante la década de los 90 como Plàstic y Peligrosamente juntas.

Ahora, Galdón ha aprovechado un tuit del Archivo de RTVE para hacer una reivindicación después de una larga trayectoria profesional.

“Un día como hoy de 1809 nacía Edgar Allan Poe. ¿Has escuchado El cuervo en la voz de Narciso Ibáñez Menta? Lo siguiente a ‘terrorífico’. Lo vimos en Peligrosamente juntas, con Marisol Galdón”, publicó en redes la cuenta del archivo.

A ese mensaje, la comunicadora respondió dando las gracias y mandando un mensaje dirigido a los medios en los que hoy en día no tienen cabida programas de ese estilo.

“Muy agradecida a Archivo TVE por colgar uno de los deliciosos programas culturales que pudimos hacer en la tele de los 90, y a las constantes muestras de cariño que me llegan. Pero no puedo evitar sentir cierta tristeza puesto que sigo en activo y no cuento con apoyos mediáticos”, ha escrito.

Después, Galdón ha respondido a un usuario de Twitter que le ha escrito diciendo que era “una de las musas eróticas” de su juventud. “Feliz que me recordéis con ❤️ ¿Y si aparcamos un poco la juventud y le damos a la madurez? Las mujeres maduras tenemos mucho y bueno que aportar”, ha respondido la comunicadora.