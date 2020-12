Un corresponsal de laSexta comparte indignado lo que ha visto por las calles de Nueva York

El aumento de casos de coronavirus de los últimos ha obligado en multitud de países a que los bares y restaurantes no puedan servir en su interior. Esto, sumado a las bajas temperaturas del invierno, ha hecho que muchos establecimientos adapten sus terrazas... casi convirtiéndolas en algunos casos en interiores.

Sandro Pozzi, corresponsal en Estados Unidos y habitual colaborador de laSexta, ha compartido este jueves lo que ha visto en Nueva York en varios puntos de la ciudad.

“Solo hay que salir a la calle para entender porque suben los contagios en Nueva York... no me meto ahí ni aunque me paguen”, ha dicho el periodista en su perfil de Twitter.

En las dos imágenes que ha compartido se pueden ver dos terrazas cubiertas por todos los lados dejando para la ventilación únicamente la entrada.