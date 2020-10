Un cura de Valdepeñas se convierte en 'trending topic' por abroncar a sus feligreses para pedir dinero

“Podéis sentaros que tengo que explicarlos algo un poquito largo”, avisó el párroco. Montes contó que iban a inaugurar una obra, pero que nadie le había preguntado por lo que había costado. “Es un tema tabú. Nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar, pero se ve que eso no os importa”, aseguró.

Montes prosiguió abroncando a un nuevo grupo: “Hay mucha gente que te duele, que son matrimonios en los que los dos trabajan y no pueden aportar ni siquiera 10 o 15 euros al mes”.

Además, finalizó contando el caso de un señor que lleva ocho años para darle el número de cuenta. “Me ha dicho 15 veces en ocho años me lo traía y no me lo ha traído. El otro día, para la inauguración, me llamó para que le buscara un sitio. Cómo se puede tener la cara tan dura. La gente se piensa que somos tontos. Que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto”, concluyó su sermón.

