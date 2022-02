Un debate necesario en pandemia: cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar

Tomas Alonso/Europa Press via Getty Images

Los expertos en salud pública lo reconocen: aunque cueste verbalizarlo, siempre hay un momento en una pandemia en el que la sociedad debe responder a la pregunta ‘cuántos muertos está dispuesta a aceptar’. Puede que ese momento haya llegado, y no es fácil responder. ¿Quién tiene que decidir esa cifra? ¿Y sobre qué base?

“España también se tendrá que sentar a hablar”

“España también se tendrá que sentar a hablar” sobre qué acepta y qué no, avisa Macip, que piensa que nuestro país acabará inclinándose por la idea de “gripalizar la covid” o “decidir definitivamente convivir con ella”. En ese momento, advierte, “seguirá habiendo una cifra de muertos anual, como con la gripe”, un virus que mata cada año a más de medio millón de personas en todo el mundo. En España, se estima que en 2018, uno de los años de mayor mortalidad, más de 1.800 personas fallecieron por gripe .

“Hay una parte de la población que se asume que no se va a poder salvar, a pesar de las vacunas, a pesar de los tratamientos”

“Si se compara con la covid, es una cifra relativamente pequeña, pero no deja de ser una cifra que se asume como válida”, reconoce el científico. “Hay una parte de la población que se asume que no se va a poder salvar, a pesar de las vacunas, a pesar de los tratamientos”, señala Macip. “Con la covid pasará lo mismo, pero tenemos que ver dónde se pone esa línea de corte. Y esto va en función del país”, explica.

“¿Cuántos muertos en carretera vamos a aceptar?, ¿cuántos por consumo de heroína?”

“La pregunta no debería ser cuántas muertes, sino cuántas y de quiénes”

Con todo, el médico considera que “la pregunta no debería ser cuántas muertes, sino cuántas y de quiénes”. “¿Vamos a aceptar 50 muertes al día si son personas sanas menores de 45 años? La sociedad se hace preguntas más complejas que cuántas vamos a aceptar, porque, al final, la sociedad no responde a eso”, explica. “La epidemia no termina porque llegamos a un número de muertes que aceptamos; la epidemia termina porque disminuye la tolerancia de la sociedad a seguir girando en torno a medidas relacionadas con la pandemia”, apunta Padilla. De algún modo, “la pregunta de cuántos muertos estamos dispuestos a aceptar es imposible de resolver”, zanja.