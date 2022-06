“Los causantes de la violencia sexual son hombres, señora de Meer, no migrantes. Hombres. Lo digo porque sistemáticamente habla de migración y violencia sexual. Hable de masculinidad”, ha comenzado diciendo antes de señalar que es cierto que las cárceles están llenas de hombres migrantes.

“Pero, ¿sabe por qué? No porque delincan más. Porque el código penal es racista y clasista. Hablan de terrorismo y lo vinculan con la comunidad musulmana. Eso no es nuevo: lo moro vinculado con el terrorismo y la peligrosidad. Es una categoría colonial que viene del siglo XVII cuando se expulsó a moriscos y judíos”, ha afirmado.

En ese punto, la diputada de la CUP ha endurecido aún más su discurso: “Lo que está soltando usted es racismo y además está defendiendo a los poderosos. Porque a usted los fondos de inversión extranjeros no le molestan, ¿no? Que tienen colonizado el Estado español”, ha señalado antes de rematar: “Porque usted, que es de linaje militar y franquista, esto no es un problema para su patria soberana. Su problema son los pobres y nos acusan de izquierda buenista. No lo somos. Lo que defendemos es la vida y la dignidad humana. Y lo que son ustedes son unos racistas y además aspiramos a un futuro en libertad”.