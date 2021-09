Un diputado de Bildu, ante lo visto en el partido de España: "Volver a hacer el ridículo"

Ya en el partido de ida, la Federación balcánica emitió un comunicado exigiendo que se retirase la denominación de “territorio de Kosovo” para referirse a su equipo nacional, evitando afirmar que es un país; también reclamaba igualdad de trato en el uso del himno y la bandera, siguiendo las directrices de la UEFA y la FIFA.

“El enfoque del Estado español hacia el Estado de Kosovo ha sido lamentablemente destructivo desde la declaración de Independencia el 17 de febrero de 2008, pero este enfoque y la estructura que las instituciones de este país intentan darle a la ciudadanía de Kosovo, no puede cambiar la historia y la realidad”, dijo la federación kosovar en un comunicado.

Esta provincia declaró su independencia de Serbia en 2008 tras una guerra, de 1998 a 1999, entre las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia y el Ejército de Liberación de Kosovo, y aún hay división en el mundo sobre si es un estado de pleno derecho o no lo es.

“España evidentemente no reconoce a Kosovo como un Estado independiente, pero eso no significa que España no participe en torneos en los que participa Kosovo. Aquí estamos jugando con las reglas FIFA. Son sus reglas, no son las del derecho internacional en materia de reconocimiento de Estados. Por eso en la FIFA hay competidores como Islas Feroe, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar, que no son Estados”, apuntó entonces la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.