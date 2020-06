Un diputado de Bildu dice que él no entiende de armas y otro de C's le molesta con su reacción

Todo sucedió en la Comisión de Defensa de Congreso, cuando Iñarritu habló de armas que han acabado en Yemen. “Usted dice que no tienen ningún indicio. Me preocupa. Me preocupa porque hay incluso vídeos. Yo no soy un experto en armamento, pero he visto vídeos en El País donde dicen que hay lanzagranadas de la empresa Instalaza”, dijo el diputado de Bildu.

Tras ello, el diputado de Bildu lamentó que la semana pasada Gutiérrez ya hizo algún comentario similar y que creyó que era o por desconocimiento, porque Ciudadanos no tiene ningún concejal en el País Vasco, o por mala fe.

“Como insiste, le recuerdo que mi formación, desde su creación, hace exactamente nueve años, defiende lo mismo, que es la defensa de los valores de los Derechos Humanos y el rechazo, el repudio, la denuncia, de cualquier conculcación del orden. Ya sabemos que no es por desconocimiento”, replicó Iñarritu.

El diputado de Bildu insistió en que no entiende de armas y, por tanto, se prepara, lee los informes y consulta. “Si no me preparara las comisiones, vendría aquí a hablar de lo divino y lo humano o a lanzar infundios sobre otra formación, pero quedaría en evidencia que no me he preparado la comisión”, añadió.

Iñarritu terminó diciendo que si él pensase cosas tan graves de otra formación se presentaría en un juzgado y presentaría una denuncia o bien acudiría a un profesional de la salud para ver qué le ocurre.