Un diputado de C's deja indiferentes a pocos con su contestación a este tuit de Mónica García

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado una de las grandes polémicas de este jueves al criticar el look con el que Mónica García, portavoz de Más Madrid, acudió en abril al programa de Ana Rosa.

Tras ello, la propia García ha respondido con contundencia en Twitter y, a raíz de esa réplica, el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro ha publicado un tuit que está trayendo cola.

“Hoy Ayuso ha superado todos los límites. No vamos a consentir que se metan en cómo nos peinamos o cómo nos vestimos”, ha escrito la portavoz de Más Madrid antes de rematar: “Las y los madrileños me eligieron para liderar la oposición y en eso me voy a dejar la piel, en hacer política”.

“El día después de la reunión extraparlamentaria de Sánchez, y dos días antes de los homenajes a un asesino en Mondragón, descubrimos cuáles son los límites de la política: que critiquen el peinado de un político”, ha respondido Navarro en su polémico tuit.