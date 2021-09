Un diputado de Más Madrid causa sensación con esta respuesta a Ayuso: supera los 5.000 me gusta

Si eres usuario habitual de Twitter, es más que posible que en las últimas horas te hayas topado con un vídeo en el que Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea, da una contundente réplica a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, ese vídeo acumula en un día más de 5.000 ‘me gusta’ y cerca de 2.000 retuits.

Todo ello después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmase en esa misma Cámara que la homofobia “está en la cabeza de la izquierda”, ya que la región es “segura, abierta y respetuosa”.

Así lo trasladó Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la pregunta del portavoz del PP, Alfonso Serrano. “En realidad, la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad es segura, abierta y respetuosa. Una Comunidad donde una de las fiestas más importantes que se han reivindicado es la libertad de las personas homosexuales y transexuales, después de 20 años de libertad con el PP”, defendió.

En este punto, la dirigente autonómica lamentó que el ambiente de esta festividad se haya “deteriorado” por “culpa de algunas asociaciones politizadas que han decidido que algunas personas no son bienvenidas” y es más “regresiva que en sus comienzos”.

Tras ello, Rubiño ha denunciado la “hipocresía absoluta” del PP, que “en campaña se sacan la pulserita LGTBI y después se abstiene “en la equiparación de los derechos en toda la UE para el reconocimiento de las parejas homosexuales”.

Además, ha criticado que el “gran anuncio de Ayuso para esta legislatura es que quiere recortar la ley LGTBI”. “Hoy ha dicho que quiere mejorarla. La va a mejorar de la mano de Rocío Monasterio, la señora que firma las terapias de reconversión de la sexualidad, ¿no?”, ha preguntado.

“Cuando la señora Ayuso habla de que no va a permitir que nadie colectivice a las personas LGTBI, no solo está insultando la memoria de todos los que trabajaron por hacer de nuestro país un lugar más libre. Es que es peor. Es que lo que viene a decir es muy sencillo. Dice: ’No os juntéis, no denunciéis lo que os pasa en común, no habléis de lo que vivisteis en la escuela, no digáis que eso quizá tiene que ver con una cosa que sucedió cuando ibais con vuestra pareja de la mano”, ha proseguido el diputado.

“Nada colectiviza tanto como sufrir una misma discriminación. Nada construye al colectivo tanto como las personas que a diario marginan, señalan y atacan a las personas por el hecho de ser como son. Quienes nos colectivizan son precisamente quienes, durante años, se han opuesto a que tengamos los mismos derechos que cualquiera: a casarse, a adoptar, a caminar tranquilo por la calle, a poder dar un beso a su pareja”, ha subrayado.

Y ha zanjado: “Ojalá un día no haga faltarse juntarse, ni organizarse, ni tener colectivos para defendernos en común. Ese día será el más feliz para todos. hasta entonces, las instituciones tienen que trabajar para lograrlo”.