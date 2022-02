Un diputado de Más Madrid dedica una canción a una diputada del PP y su cara lo dice todo

El diputado de Más Mádrid Alberto Oliver ha dado la nota —y nunca mejor dicho— al cantar a la diputada del Partido Popular Yolanda Estrada en la Asamblea de Madrid. “No, no es amor. Lo que usted siente se llama obsesión”, ha entonado el diputado durante la comparecencia del viceconsejero de Administración Local y Digitalización en la comisión del mismo área.

Ante estas palabras, Estrada tampoco se ha cortado en su respuesta: “Señor Oliver, cuando estaba usted dando el cante se me ha venido a la cabeza una canción de los años ochenta, de Los Ronaldos. Te lo digo a la cara, eso es lo que se me ha venido a la cabeza. Porque sabe usted que aquí el único que oculta, y es muy peligroso, es su partido. Son ustedes más peligrosos por lo que callan que por lo que dicen. No vengan ustedes a dar el cante, que bastante cante daría a la democracia que ustedes algún día estuvieran en el Gobierno de España”.