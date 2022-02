Un diputado de Más Madrid nombra a Georgina Rodríguez para hablar de Sanidad

El diputado de Más Madrid Javier Padilla ha protagonizado uno de los momentos del día en la Asamblea de Madrid al nombrar a la persona más inesperada para hablar de Sanidad.

″¿Hemos hablado del documental de Georgina en la Asamblea?”, ha preguntado el diputado y médico en su cuenta de Twitter, y a continuación se ha respondido a sí mismo —“Sí y por supuesto”— y ha subido el vídeo de su intervención con las pruebas.

“Son ustedes la vanguardia del pasado”, ha dicho Padilla este jueves. “Promocionan un tipo de Sanidad que recuerda a la frase con la que se publicita la docuserie de Georgina”, ha señalado el diputado.

Este no ha dudado en citar la frase, “que dice ’antes vendía bolsos en Serrano y ahora los colecciona”. Padilla ha añadido que, sin embargo, ellos promocionan “una versión cutre sanitaria que vendría a decir algo parecido a: ’Antes esperaba semanas a que me viera mi médico de familia en mi centro de salud y ahora lo veo cuando quiera mi seguro sanitario low costo que me han obligado a contratar y que me dejará de atender cuando verdaderamente lo necesite”.