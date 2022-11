Un diputado de Vox carga contra la agencia de seguridad aérea española y recibe esta reprimenda

Este lunes ha tenido lugar una nueva Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados donde la secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rallo del Olmo, ha respondido molesta y de manera muy clara a una pregunta formulada por un diputado de Vox, con el que ha tenido un pequeño roce, que ha acusado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de no velar por la seguridad.

La cuestión en este caso versaba sobre “las acciones” que ha llevado a cabo el ministerio “para esclarecer las irregularidades de seguridad denunciadas por el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) supuestamente cometidas por el operador CANAIR durante la erupción volcánica en la isla de La Palma”.

En respuesta, la profesional ha defendido la actuación de la AESA, responsable de liderar este tipo de sucesos, asegurando que “actúa con absoluto rigor en hacer cumplir y supervisar toda la normativa”. Al mismo tiempo que escuchaba a la secretaria, el diputado de Vox, Andrés Rodríguez Almeida, ha comenzado a reír irónicamente con la intención de querer responder.

Para continuar su discurso, Rallo se ha referido así a la crítica vertida por el parlamentario que ha insinuado que no hay honestidad en la formación de la agencia: “Sepa usted que no está cuestionando una actuación política, sino una actuación que está enmarcada dentro de la estructura básica en el ámbito del Estado de derecho y el ámbito de la seguridad del espacio aéreo”.

El de Vox ha acusado a AESA de ser “una agencia de colocación política con unos responsables sumergidos en múltiples conflictos de intereses en el sector de la navegación aérea”. En respuesta, la secretaria ha calificado las declaraciones de “frívolas”. En ese mismo instante, Rodríguez ha desdoblado un papel y se lo ha mostrado de lejos a la responsable.

“Usted me enseña una lista de vuelos. Pero, ¿cree que los técnicos de AESA no lo habrán tenido en cuenta ya al hacer su valoración?”, ha respondido la secretaria. Y muy seria, le ha vuelto a repetir que “en AESA no hay puestos políticos, está formada por una serie de funcionarios, interinos y el personal de empresas públicas”.

La responsable ha continuado su comparecencia sin hacer caso a los gestos del diputado de Vox, que balanceaba la cabeza de un lado al otro al mismo tiempo que reía, y ha sentenciado así las acusaciones: “En cuanto al informe de Spanair, el ministerio y todas las entidades vinculadas al mismo lo han estudiado en profundidad para trabajar a favor de la seguridad, que es la prioridad”.

Para terminar, se ha defendido así de irónica al diputado: “Y dice usted que ese informe me identifica mi cuando yo desde luego no tenía ninguna responsabilidad, y creo que no aparece mi nombre en todo el informe, así que le animo a que me informe si es así, porque no tengo conocimiento”.

“En definitiva, si no en este caso no se ha identificado ninguna actuación objeto de incumplimiento de la normativa es porque realmente no lo hubo”, ha sentenciado Rallo su intervención.