Un diputado de Vox confunde a Alberto Garzón con su hermano y la respuesta del ministro lo deja roto

En una de esas cuestiones, el diputado de Vox, Ignacio Garriga se ha dirigido a Garzón y ha hecho referencia a un tuit que ha atribuido al ministro en el que se afirmaba: “Yo creo que la mayoría de los votantes de Vox no han escuchado nunca un discurso de Abascal, porque si no no me explico cómo puede haber tanta gente que vote a alguien que dice tantísimas atrocidades y animaladas”.

Yo creo que la mayoría de los votantes de Vox no han escuchado nunca un discurso de Abascal, porque si no no me explico cómo puede haber tanta gente que vote a alguien que dice tantísimas atrocidades y animaladas.

“El señor Garriga ha comenzado diciendo que yo no he respetado a los votantes de Vox y ha hablado de que los votantes de Vox están informados. Yo no sé si están informados o no. Tengo una forma de ver las cosas de racionalismo atemperado, me gusta conocer los datos empíricos. No puedo llegar a la conclusión de que los votantes de Vox están o no informados”, ha empezado diciendo Garzón.

Y ha rematado: “Lo que sí puedo decir es que usted no está bien informado. Usted ha hablado de un tuit que no es mío. Yo entiendo su confusión porque ese tuit tiene un origen en una persona que se llama Eduardo Garzón, que es mi hermano, pero usted ha confundido a Eduardo Garzón con Alberto Garzón. Menos mal que no era usted el ministro de Sanidad, qué hubiera pasado con los test y con otras muchas cosas en este país”.

El diputado de Vox ha asegurado sobre su fallo en la adjudación de esos tuits que “ha sido una imprecisión” y que se refería “a sus me gusta, a sus retuits, a esos clásicos ya que usted acostumbra a dar a La Marea donde se criticaba al cristianismo”. “Luego me sorprende que usted haya sido cofrade, pero bueno, ahí no entro”, ha finalizado sobre esa cuestión.