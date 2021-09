Un diputado de Vox dice que será "el azote" de Iceta y lo que pasa después es mejor verlo

El Congreso de los Diputados ha acogido este jueves la comisión de Cultura y Deporte donde ha comparecido el ministro Miquel Iceta a petición propia para explicar su posición en relación al anuncio de creación de una súper liga de fútbol europea, entre otros asuntos.

En dicha comisión ha tenido lugar un momento de lo más hilarante justo después de la intervención del diputado de Vox Rafael Fernández Lomana, hermano de Carmen Lomana.

Presidiendo la mesa estaba el socialista Agustín Javier Zamarrón, diputado de mayor edad del Congreso y protagonista del momento hilarante. El político de la formación de Abascal, al final de su intervención, donde ha dicho: “Señor Iceta, vamos a ser su azote. Vamos a estar muy encima de ustedes para que cumplan lo acordado. Muchas gracias”.

Cuando Zamarrón ha retomado la palabra ha dicho: “Muchas gracias señor Azote”. Una frase que ha hecho que casi todos los allí presentes se partan de risa. “Perdón, perdón, me he liado, perdóneme, se me ha introducido...”, ha dicho el presidente de la comisión apurado.

En ese instante ha intervenido el diputado de Vox, que le ha dicho que no se preocupe y que “está perdonado”: “Usted me despierta cierta ternura, ya se lo he dicho”.