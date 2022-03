Un diputado de Vox le dice a Robles que no es su psiquiatra y la réplica de ella es tremenda

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha protagonizado un curioso rifirrafe con el diputado de Vox Agustín Rosety durante la comisión de Defensa en el Congreso.

Todo comenzó a raíz de una intervención del miembro del partido de Abascal en la que se quejaba de que el Gobierno había tardado demasiado tiempo en enviar ayuda a un país agredido como Ucrania: “Tal vez ello obedezca a nuestro eterno e infundado complejo de inferioridad internacional”.

“Usted dice que tenemos complejo internacional. ¿Usted me ve a mí con algún complejo llevando el ministerio de Defensa? Yo creo que no me ve a mí con ningún complejo, ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo le puedo decir. Lo mismo que aquí lo digo en mis reuniones internacionales”, respondió Robles.

Pero Rosety no dejó ahí la cuestión y en su réplica volvió a la carga: “Usted me ha preguntado si yo veo que usted tiene algún complejo y la verdad yo no soy su psiquiatra pero sí le digo con toda mi simpatía que usted no tiene ningún complejo porque me ha asegurado que hemos hecho una revisión estratégica y me estoy sonriendo por debajo de la mascarilla”.

Al final fue Robles la que zanjó la cuestión después: “Señor Rosety, no le necesito yo como mi psiquiatra. Además acabaría yo fatal si fuese mi psiquiatra. Así que no se preocupe que no le acepto el ofrecimiento porque acabaría yo fatal. Fatal, vamos”.

“Acabaríamos los dos muy mal. Porque, mire, como somos tan diferentes usted y yo pues obviamente no... no”, zanjó.

Publicidad