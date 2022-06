Un diputado de Vox provoca PASMO (sí, con mayúsculas) al dar esta solución al calor

Íñigo Henríquez de Luna, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid , ha dado una particular recomendación para hacer frente a la ola de calor y ha provocado la estupefacción generalizada en Twitter.

Si estás currando en la calle a 40º no te preocupes: métete a rezar en una iglesia o a comprar en algún centro comercial. https://t.co/pTXTRZ9WWP

No voy a decir lo que pienso porque me cierran la cuenta. https://t.co/4ZtXdTdZ2S

Me callo porque esta mirando la audiencia nacional https://t.co/127B7Wdf9k

Este señor quiere competir con el concejal de VOX de Valladolid. Y no se da cuenta de que eso no es posible por mucho que lo intente. https://t.co/i8wOVpv8Jg

Mientras, este miércoles el calor ha sido el protagonista de la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que no es “ni la única médico ni la única madre que está pasando calor” y le ha instado a que se ponga el ventilador que “no es delito”.

“El cambio climático no solo amenaza nuestro planeta, sino nuestra manera de vivir. Va a ser imposible si se queda de brazos cruzados”, le ha lanzado.

En su turno de palabra, Ayuso ha confesado a la líder de Más Madrid que usa el aire acondicionado. “Sí, soy así de rara (...) Usted no es la única médico ni la única madre que está pasando calor en España a causa de una ola que no he causado yo. Utilizan al medio ambiente y a las mujeres para retraernos a épocas del pasado”, le ha replicado.