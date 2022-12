Un diputado de Vox se da por aludido en una mención del 'Mein Kampf' y su enfado es tremendo

No obstante, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), le ha explicado que, como no ha hecho una mención explícita al partido, la queja no podía formalizarse: “Si me permiten el símil futbolístico, he acudido al VAR y, comprobando lo que ha dicho la señora Carvalho, no hace ninguna alusión directa ni a ustedes ni a ningún grupo parlamentario ni a ningún miembro de la Cámara, por lo que continuamos con la sesión”.