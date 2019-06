Un diputado de Vox siente "orgullo patrio" por un detalle de esta foto de Sánchez: te costará darte cuenta

Y lo cierto es que en las imágenes se ve a los cuatro líderes políticos hablando solos, sin ningún intérprete cerca.

En otros mensajes, Sánchez del Real asegura que en su “experiencia internacional de 30 años, muchas veces en instituciones europeas y mundiales”, ha vivido con “absoluta vergüenza” la falta de conocimiento de idiomas de altos representantes españoles.

“Desde presidentes de gobierno, eurodiputados, ministros,altísimos funcionarios, que se supone que deberían dominar idiomas para poder defender a España”, subraya.

El diputado del Vox asegura que por defender a España de la mejor manera posible uno no deja de ser español. “Muy al contrario. Demuestra el mundo que un español defiende España con las herramientas que hagan falta”, dice.

“Que no hay nada que humille más a un inglés en una situación pública que un español capaz de debatir con él en la lengua de Shakespeare.Sin titubear o, incluso, haciendo un acento posh, con su golpecito de stutter”, añade.

“Y sobre todo, a todos ellos no hay nada que más les fastidie: que puedas al final de una negociación, cuando has jugado en su terreno con ventaja, pasarte al español, para que no tengan ellos ventaja”, concluye.