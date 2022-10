Un diputado de Vox sube el tono: Félix Bolaños reacciona y suelta esas demoledoras palabras

“Yo tengo que interpelar al ministro, al señor ministro de la propaganda y la ilustración pública”, ha afirmado el político ultraderechista, que ha dicho con ironía que “va de ministros valientes que evitan preguntas como si va a hacer un referéndum en coordinación con sus socios en Cataluña”. “Eso no lo ha contestado porque no tiene el coraje y la valentía”, le ha asegurado elevando el tono de voz.

Bolaños, en su turno de respuesta, le ha citado al escritor y dramaturgo Jardiel Poncela: “Dice que todas las personas importantes que no tienen nada que decir hablan a gritos. Y no puedo evitar acordarme de ustedes”.

“La España que madruga ese día no madrugó, sean respetuosos con el reglamento, no hagan más el ridículo y asuman que si no cumplen las normas nadie va a hacerle un favor”, ha proseguido el ministro, antes de rematar diciendo que no se puede permitir que en Vox se crean por encima de la ley, del reglamento y de las normas.