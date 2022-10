“Nuestro objetivo es que España vaya bien, en eso nos diferenciamos de ustedes. Nos gustaría que acertaran, pero no aciertan. No dan ni una. Usted ha patinado con la cifra de crecimiento e inflación. No una, sino varias veces. ¿Se da cuenta del mensaje que este Gobierno está lanzando para la economía? Es un mensaje letal. Usted es la responsable de coordinar las políticas económicas, pero usted ya no coordina un Gobierno que no funciona”, ha zanjado Rojas, sin plantear ninguna pregunta.