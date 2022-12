Un diputado del PSC acaba su respuesta a Vox con una frase MEMORABLE

Antes de comenzar su alegato, Ramírez fue interrumpido por el parlamentario que no dejaba de quejarse a pesar de no tener la palabra. El vicepresidente segundo de la mesa, Juan José Maratí Sáez (PP), molesto por la actitud del de Vox, tuvo que volver a coger el micrófono para señalarle a Sánchez del Real que no tenía la palabra y que debía permanecer en silencio.