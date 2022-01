Un diputado del PSOE responde implacable a Manu Sánchez: "Eres tú el que nos tomas por tontos"

El periodista Manu Sánchez, presentador de Las noticias de la mañana en Antena 3, se hizo viral hace unos días tras denunciar públicamente lo que le había ocurrido tras haber dado positivo por coronavirus.

En un breve speech que ha generado todo tipo de opiniones, Sánchez afirmó: “He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no”.

“Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos”, comentó tras recordar la aparición de la contagiosa variante Ómicron en países como Alemania, Reino Unido y Bélgica.

Después, tras recordar que en la conferencia de presidentes de antes de Navidad solo se trató el tema de las mascarillas en exteriores prosiguió: “Nos tomaban por tontos”.

“Madrid tiene la mejor Sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto”, explicó visiblemente mosqueado.

También criticó que no hubiese datos de contagios durante cuatro días —del 31 de diciembre al 3 de enero—: “Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos”.

Y sentenció: “Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos”.

El vídeo, que es de lo más viral de las últimas horas en Twitter, ha llegado hasta la cuenta del diputado del PSOE José Zaragoza, que ha respondido tajante al periodista por meter en el mismo saco a todos los políticos.

“Quien te ha tomado por tonto es Ayuso. Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tontos a los demás”, ha afirmado. En otro tuit, Zaragoza ha escrito algo similar: “Y quien te toma por tonto es Ayuso. No está de más que no esconda la mano y señale a la culpable de todo lo que explica que le paso. Eso sí sería periodismo, Informar”.